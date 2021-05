Zlom noge med policijskim postopkom: sila uporabljena zakonito in strokovno

Komisija je na podlagi vsestranske preveritve okoliščin postopka ugotovila, da je policist upravičeno, tj. zakonito in strokovno, uporabil prisilna sredstva, saj moški ni upošteval večkratnih zakonitih ukazov in opozoril, policistu se je aktivno uprl in ga na koncu tudi napadel. Policista sta, da bi ga obvladala, zoper njega uporabila različne oblike telesne sile, s katerimi sta takoj, ko se je moški umiril, prenehala.