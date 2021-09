Odvračanje pozornosti voznikov je čedalje večji problem

Uporaba mobilnega telefona in drugih elektronskih naprav med vožnjo predstavlja motnjo, ki onemogoča ustrezne reakcije voznikov, ko naletijo na nevarne situacije, je dejal v izjavi za javnost na nekdanji cestninski postaji Log v bližini Brezovice pri Ljubljani. Motnje voznikov med vožnjo se po njegovih podatkih v zadnjih letih vse pogosteje pojavljajo kot sekundarni vzrok za prometne nesreče.

Cilj aktivnosti, ki ta teden potekajo v okviru Evropske zveze prometnih policij Roadpol in sovpadajo tudi s tednom mobilnosti, je, da bi bilo čim več držav EU brez smrtnih žrtev v cestnem prometu, pravi vodja sektorja prometne policije Ivan Kapun .

Po nekaterih tujih raziskavah je tveganje za nastanek prometne nesreče kar štirikrat večje, če med vožnjo govorimo po telefonu, je navedel Kapun. Spomnil je na letošnjo zmanjšano varnost v cestnem prometu, saj se je do ponedeljka zgodilo 11.352 prometnih nesreč, v katerih je umrlo 89 ljudi. V enakem obdobju lani je bilo 11.281 prometnih nesreč, v njih pa je umrlo 71 ljudi. Povprečno število smrtnih žrtev v zadnjih petih letih je sicer 76 na leto.

K izboljšanju razmer lahko največ prispevamo s strpno vožnjo, z upoštevanjem cestnoprometnih predpisov ter z vožnjo, pri kateri predvidevamo dejanja drugih in odpuščamo napake soudeležencev v prometu, je pozval.

Avtocestna policija naštela že 516 kršitev zaradi uporabe telefona med vožnjo

Pomočnik direktorja Uprave avtocestne policije Mitja Palčič je povedal, da policisti specializirane enote avtocestne policije ves čas nadzirajo tudi uporabo mobilnih telefonov med vožnjo. Avtocestna policija je od 1. junija naštela že 516 kršitev zaradi uporabe mobilnih telefonov med vožnjo, je povedal.

Policisti v dneh od 16. do 22. septembra sodelujejo v akciji Osredotoči se na cesto, ki hkrati poteka v večini evropskih držav in jo koordinira evropska mreža prometnih policij Roadpol. Namenjena je preprečevanju ravnanj, ki zmanjšujejo vidno in slušno zaznavanje voznikov. Problem t. i. distrakcije voznikov med vožnjo je namreč čedalje večji.