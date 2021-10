Namerno trčili v policijsko vozilo in pobegnili v gozd. Dva policista poškodovana

Prebivalci Jevnice v občini Litija so bili sinoči pošteno vznemirjeni, saj se je v njihovem kraju odvijala prava drama. Območje je od 19. ure preletaval tudi helikopter in pomagal policistom na terenu, ki so iskali domnevne nepridiprave – po neuradnih informacijah Dela naj bi šlo za štiri osebe, ki so osumljene več kaznivih dejanj tatvine.

Na Policijsko upravo (PU) Ljubljana smo poslali vprašanje, kaj točno se je tam dogajalo. Tomaž Tomaževic, predstavnik ljubljanske policije, je pojasnil: "Včeraj so policisti okoli 18.30 prejeli obvestilo občana o vozniku, ki je vzbujal sum, da izvršuje kaznivo dejanje, in se vozil v okolici Litije. Policisti so karavan Renault Megane krem barve, v katerem je bilo več oseb, kmalu izsledili in poskušali ustaviti na cesti proti Golišču. Voznik se je med sledenjem ustavil, nato pa vzvratno zapeljal proti službenem vozilu Policije, ki je ustavilo za njim, in trčil vanj."

Kot je še povedal Tomaževic, sta bila policista v trčenju lažje poškodovana, njuno službeno vozilo pa je zaradi povzročene škode nevozno. "Po dogodku je voznik odpeljal naprej v smeri Golišča. V iskanje se je vključil tudi helikopter," je povedal predstavnik PU Ljubljana. Avtomobil znamke Renault so sicer izsledili v gozdu v okolici Kresniškega Vrha, vendar so storilci iz njega pobegnili.

"Osumljenec kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja še ni znan. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil, o vseh ugotovitvah pa bo obveščeno pristojno državno tožilstvo," je še sporočil Tomaževic.