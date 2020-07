Policijski helikopter samo dopoldan štirikrat interveniral v gorah

Posadka policijskega helikopterja je skupaj z ekipo za reševanje v gorah samo danes dopoldan posredovala kar štirikrat. Serija intervencij se je po besedah predstavnika kranjskih policistov začela ob osmi uri zjutraj, ko so na Planiki pod Triglavom zaradi bolezenskega stanja reševali planinko. Istočasno sta sledili reševanji na pobočju Kuric, kjer je omagal planinec, in na Komni, kjer si je planinka poškodovala nogo. Vse tri so prepeljali v jeseniško bolnišnico.

Na območju Planjave v Kamniško-Savinjskih Alpah pa je ekipa še četrtič danes dopoldan reševala planinca, ki je pri sestopu zašel s poti in obtičal na neprehodnem in nevarnem terenu. S pomočjo vitla je reševalec letalec planinca nepoškodovanega spravil v helikopter, nakar so ga odpeljali v dolino.