Policijski helikopter v enem dnevu opravil kar štiri zahtevna reševanja

Reševalna ekipa je s helikopterjem že takoj zjutraj posredovala na Kriških podih in zaključila dvodnevno reševanje, ki se je odvijalo v okolici Razorja. Reševali so dva tujca, 32-letna državljana Češke. Eden od tujcev se je zaradi neustrezne opreme že v petek poškodoval na sedlu Planja, nato pa sta oba odlašala s klicem na pomoč vse do sobote popoldan, ko sta obtičala nad snežišči. Pohodnik si je pri zdrsu na skalnati proti poškodoval nogo. Policijski helikopter je zaradi slabega vremena kljub več poskusom lahko pomagal samo s transportom reševalcev pod kraj nesreče, ti pa so nato izvedli zahtevno klasično reševanje in tujca do nedelje zjutraj varno prenesli do spodnjega Kriškega jezera, kjer jih je prevzel helikopter.

Na območju Gorenje Trebuše je nato ekipa s helikopterjem rešila 70-letnega moškega, ki je padel v Paternolijevi grapi proti Poldanovcu. Med hojo se mu je pod nogami odlomila skala. Posadka helikopterja je zaradi velike zahtevnosti terena in globine grape pri dvigu ponesrečenca v helikopterski vreči morala uporabiti vseh 88 metrov jeklenice, težave pa je povzročal tudi veter, ki je na višini lebdenja helikopterja pihal s hitrostjo okoli 40 km/h.