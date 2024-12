PRENOS V ŽIVO: Policija o preiskavi odmevnega umora v Ljubljani

Policisti bodo razkrili več podrobnosti o mafijski likvidaciji, ki je konec novembra pretresla Slovenijo. Sredi noči so v eni izmed ljubljanskih sosesk v avtomobilu našli ustreljenega moškega. Takoj so posumili, da gre za spor oziroma maščevanje med posameznimi pripadniki organiziranih kriminalnih združb.

Kot je poročala novinarka oddaje 24UR Špela Bezjak, so malo pred tretjo uro popoldne osumljeno trojico v zadevi mafijska likvidacija na Brdu pri Ljubljani pripeljali pred preiskovalnega sodnika. Po petkovi aretaciji so bili v policijskem pridržanju. Na Trdinovo ulico, kjer je poslopje policijske postaje, se je ob zvokih siren pripeljala kolona več policijskih vozil, ki so spremljala prevoz osumljencev.

Ob 17. uri bo Policija razkrila več podrobnosti o kriminalistični preiskavi umora, novinarsko konferenco bomo v živo spremljali na naši spletni strani in o njej poročali tudi v naši osrednji informativni oddaji. Zaključne aktivnosti v preiskavi Na Generalni policijski upravi (GPU) so spomnili, da so v četrtek popoldan v Ljubljani kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) v sodelovanju s kriminalisti GPU-ja in policijskimi specialci odvzeli prostost trem osebam, za katere obstajajo utemeljeni razlogi za sum storitve kaznivega dejanja umora. Ta se je 29. novembra v prestolnici zgodil okoli 1. ure zjutraj na Brdu.



"Kriminalisti NPU danes izvajajo zaključne aktivnosti v okviru kriminalistične preiskave omenjenega umora," so zapisali in dodali, da bodo več informacij o preiskavi posredovali na popoldanski novinarski konferenci.