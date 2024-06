Policijski lov na nevarnega voznika: da so ga prijeli, so morali razbiti steklo

Koprski policisti so v četrtek malo po 12. uri dobili obvestilo, da po avtocesti od Ljubljane proti Ravbarkomandi pelje osebni avtomobil, ki ogroža druge udeležence v cestnem prometu, saj močno vijuga po vozišču. Zatem so prejeli še klice voznikov, ki so kršitve istega vozila prijavili pri Kozini in Dekanih.

Policisti so kršitelja izsledili na hitri cesti pred Koprom, vendar ni ustavljal, peljal pa je zelo počasi. Avtocesto je zapustil, ko je zavil na Šmarsko cesto, kjer je ustavil pri srednji šoli. Policisti so zaustavili za njim, voznik pa je ostal zaklenjen v vozilu. Zatem je, ko so policisti izstopili iz vozila in šli proti njemu, sunkovito zapeljal vzvratno, trčil v službeno vozilo in odpeljal naprej.

Ponovno jim ga je uspelo ustaviti na Dolinski cesti. Voznik je bil še vedno zaklenjen v avtomobilu in ni upošteval ukazov, naj izstopi. Ker je kazalo, da bo ponovno odpeljal, so policisti razbili steklo prednjih levih vrat in si tako omogočili dostop do njega.

47-letnemu vozniku iz Ljubljane so odvzeli prostost. Odredili so mu preizkus alkoholiziranosti in hitri test za droge, ki je bil pozitiven na kokain in amfetamine, zato so mu odredili še strokovni pregled.

Obravnavajo ga zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje in kaznivega dejanja preprečitev uradnega dejanja.