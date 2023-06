Policijski lov na voznika mercedesa: dvakrat zapeljal čez mejo, nato pa izginil

Včeraj okoli 16. ure je ena izmed prometnih patrulj v Novi Gorici z ustaljeno prakso, prižigom luči in zvočnim signalom, poskušala ustaviti voznika v sivem mercedesu. A avtomobil z goriško registracijo se kljub pozivom Policije ni ustavil, pač pa še pospešil, ob tem pa ni upošteval prometnih znakov ob cesti. Kot opisujejo na novogoriški Policijski upravi, je najprej nevarno zapeljal na Gregorčičevo, nato pa še na Erjavčevo ulico.

Policisti so mu sledili ter ga ves čas poskušali ustaviti z lučmi in policijsko sireno, Pobegli voznik jih ni upošteval ampak je z nevarno vožnjo nadaljeval proti Italiji. Ob prihodu do nekdanjega mejnega prehoda z zahodno sosedo jo je prečkal. "Pobegli voznik je na območje zapeljal z namenom, da bi se izognil policijski kontroli," ocenjujejo na PU Nova Gorica. A mu to ni uspelo. Slovenski policisti so mu namreč sledili. Skladno s sporazumom med Italijo in slovenijo o sodelovanju obmejne Policije, so o prekrškarju obvestili tudi italijanske policiste.

A 'dirka' po Italiji ni bila dolga. Slovenski policisti so pobeglega voznika lovili po ulicah italijanske Gorice, nato pa se je voznik mercedesa odločil, da se bo vrnil v Slovenijo in prek nekdanjega mejnega prehoda Pristava zapeljal proti Rožni Dolini. Novogoriški policisti so mu sledili, a se je med Ajševico in Rožno Dolino za njem izgubila vsakršna sled.

Policisti PP Nova Gorica izpostavljajo, da je voznik z vožnjo stalno kršil cestno prometne predpise in ogrožal javno varnost, zato ga preiskujejo v smeri suma kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.