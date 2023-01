Policijski lov po prekmurskih njivah: iz vozila zbežalo 11 prebežnikov

Danes, malo pred 1. uro zjutraj, so se policisti PP Lendava na relaciji Hotiza–Črenšovci vozili za osebnim avtomobilom romunskih registrskih številk, ki na znake policistov ni zaustavil in je s svojo vožnjo ogrožal ostale cestne udeležence ter osebe v vozilu.

Kot so sporočili s Policijske uprave (PU) Murska Sobota, je voznik izven naselja Črenšovci v smeri Srednje Bistrice z vozilom zapeljal na poljsko pot, nato pa na njivo, kjer je vozilo obstalo, iz vozila pa so zbežale osebe. Policisti so na kraju prijeli 11 tujcev (enega državljana Indije, šest državljanov

Bangladeša in štiri državljane Pakistana), za katere so ugotovili, da niso izpolnjevali pogojev za vstop v našo državo.

Voznika na kraju niso izsledili, saj je tudi on pobegnil. Z intenzivnim iskanjem so ga malo pred 7. uro našli v naselju Odranci in mu odvzeli prostost. Policisti so v nadaljnjem postopku ugotovili, da se je državljan Litve najprej izkazal s ponarejenimi ukrajinskimi dokumenti in da mu je pomagal neznani sostorilec. Z nadaljnjim zbiranjem obvestil in intenzivnim policijskim sodelovanjem pa so v Lendavi izsledili in prijeli še drugega državljana Litve. Oba sta v policijskem pridržanju in bosta jutri privedena pred preiskovalnega sodnika.

Tujci so medtem v postopku obravnave zaprosili za mednarodno zaščito, so še pojasnili s PU Murska Sobota.