Poostren nadzor na avtocestah: Policija ujela divjaka z 234 km/h

Zaznali so 20 kršitev prehitevanja po odstavnem pasu, šest kršitev neuporabe varnostnega pasu in uporabe mobilnega telefona med vožnjo, dve kršitvi prekoračitve hitrosti tovornih vozil, zaradi vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja pa so zasegli motorno vozilo. Zoper vse kršitelje vodijo postopek o prekršku.

V okviru nadzora prometa so ustavili tudi voznika, ki sta bistveno prekoračila dovoljeno hitrost vožnje na avtocesti. "Prvemu so s sistemom provida pri omejitvi 130 km/h izmerili hitrost 234 km/h, drugemu pa 198 km/h. Zoper oba voznika vodijo postopek o prekršku," so sporočili s PU Ljubljana. Prvemu kršitelju so izdali globo 1200 evrov in devet kazenskih točk, drugemu pa 400 evrov in pet kazenskih točk.

Policisti bodo v času zastojev nadaljevali z nadzori, sporočajo in vse udeležence pozivajo, naj v zastojih ustvarijo reševalni pas in upoštevajo cestnoprometne predpise. "Vozite odgovorno, strpno in varno, le tako boste lahko pripomogli k zmanjšanju števila prometnih nesreč, ki v primeru, da se zgodijo na avtocestah, povzročajo dodatne zastoje. Prav tako je pomembno, da vsi upoštevate omejitve hitrosti, saj je neprilagojena oziroma prekoračena hitrost še vedno med glavnimi vzroki za nastanek prometnih nesreč, pogosto tudi s hudimi posledicami," dodajajo ljubljanski policisti.