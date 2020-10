Policijski posnetek: rdečo luč prevozila kar cela kolona vozil

Neupoštevanje svetlobne prometne signalizacije je eden od tistih prekrškov, ki je opazen vsakemu udeležencu v cestnem prometu, nemalokrat pa je vožnja v rdečo luč vzrok prometnih nesreč, tudi tistih z najhujšimi posledicami. Semaforji in luči na semaforji imajo svoj namen in pomen, zato prav vsi udeleženci v cestnem prometu pričakujejo, da se bomo vsi ravnali po svetlobnih znakih na semaforjih, so sporočili s PU Maribor.

Kot so zapisali, so policisti pri nadzoru cestnega prometa posebej pozorni na voznike, ki ne upoštevajo svetlobnih prometnih znakov. Tako je bilo tudi v zadnjem poostrenem nadzoru nad upoštevanjem svetlobnih prometnih znakov, ko so ugotovili kar 27 kršitev.