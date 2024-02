Radar kar dvakrat ujel istega voznika, ki je močno prekoračil hitrost

Policisti zoper voznika vodijo prekrškovni postopek. Kazen za tovrstni prekršek je 1200 evrov in devet kazenskih točk. Tako si je voznik prislužil kazen v znesku 2400 evrov in 18 kazenskih točk.

Okoli 15. ure so hitrost merili z istega mesta, vendar v smeri proti Ljubljani in izmerili hitrost voznika istega avtomobila, ki pa je bila sedaj še višja, in to kar 186 km/h.

Ob tem gorenjski policisti poudarjajo, da je pomembno, da vsi udeleženci v prometu upoštevajo omejitve hitrosti, saj sta neprilagojena hitrost in prekratka varnostna razdalja še vedno dva izmed glavnih vzrokov za nastanek prometnih nesreč, pogosto tudi s hudimi posledicami. "Želimo si, da bi se vsak posameznik zavedal svojih ravnanj v cestnem prometu in upošteval prometne predpise. Vozite odgovorno, strpno in varno, le tako boste pripomogli k zmanjšanju števila prometnih nesreč, ki v primeru, da se zgodijo na avtocestah, lahko povzročijo zelo hude posledice in še dodatne zastoje. Za volan sedite trezni in z opravljenim vozniškim dovoljenjem tiste kategorije, v katero spada vozilo, ki ga vozite. Motorna vozila morajo biti registrirana."

Ta konec tedna trije tujci drveli po primorskih cestah

Primorski policisti so medtem ta konec tedna pri prehitri vožnji ujeli kar tri tuje voznike.

V petek ob 20.46 so policisti PP Kozina v naselju Krvavi Potok izmerili hitrost osebnega avtomobila italijanskih registrskih oznak, ki je vozil s hitrostjo 127 km/h (omejitev hitrosti 50 km/h). 23-letnega voznika osebnega avtomobila, sicer državljana Moldavije, so skupaj z obdolžilnim predlogom privedli k dežurnemu sodniku na OS Koper. Predpisana globa je 1200 evrov in 18 kazenskih točk (za tujce se izreče ukrep prepoved uporabe tujega vozniškega dovoljenja na ozemlju Slovenije).

Le malo kasneje, ob 20.53, so policisti ustavili 33-letno voznico osebnega avtomobila znamke mercedes, hrvaških registrskih oznak, ki so ji na avtocesti pri Senožečah izmerili hitrost 188 km/h. Policisti so ji izrekli globo, ki jo je poravnala na kraju.

V nedeljo ob 15.29 pa so policisti ustavili 28-letno voznico osebnega avtomobila mercedes ML, hrvaških registrskih oznak, ki so ji na avtocesti pri Senožečah izmerili hitrost 181 km/h. V postopku so ugotovili, da voznica ne poseduje veljavnega vozniškega dovoljenja, zaradi česar so ji vozilo zasegli. Kršiteljica je bila skupaj z obdolžilnim predlogom privedena v postopek k dežurni sodnici.