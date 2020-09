Policijsko-vojaška akcija: obravnavali kar 144 nezakonitih prebežnikov

Minuli konec tedna so policisti Policijske uprave (PU) Koper obravnavali kar 144 nezakonitih prebežnikov, kar je več, kot jih na istem območju navadno 'ujamejo' v enem tednu.

Kot smo poročali že včeraj, so v akciji sodelovali policisti in vojaki. Od skupno 144 obravnavanih, so jih 133 prijeli, 11 pa so jih v Slovenijo vrnili italijanski varnostni organi. Kar 61 je bilo državljanov Pakistana, 53 Bangladeša, deset jih prihaja iz Afganistana, devet pa iz Irana. Po trije prihajajo iz Eritreje in Maroka, dva sta iz Nepala, po eden pa prihajajo iz Alžirije, Iraka in Egipta.

Prijeli so tudi dva vodnika, državljana Srbije in Irana, ki bosta kazensko ovadena.

V nedeljo, ob 16.30, so policisti najprej ustavili kombi v Sežani. Vozil ga je 31-letni državljan Srbije, v vozilu je bilo šest državljanov Irana, ter po en državljan Iraka in Egipta, ki so prišli v Slovenijo nezakonito.



Ob 22.30 pa so policisti od Obrova proti Materiji vozili za Mercedesom CT-816-NB, italijanske registracije, ki na znake ni ustavljal. Vozilo so ustavili v Hrpeljah, štirje potniki in voznik so pobegnili, vendar pa so policisti nekaj minut kasneje prijeli 36-letnega državljana Irana, za katerega se je izkazalo, da je vodnik, ter dva ilegalna migranta, prav tako državljana Irana.

Pester vikend z nezakonitimi prebežniki so imeli tudi policisti na območju Ormoža, Središča ob Dravi, Kunšperka in Celja: