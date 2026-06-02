Policist med nujno vožnjo trčil v drugo vozilo

Prometna nesreča se je zgodila nekaj pred 15. uro.

Po do sedaj znanih podatkih je policist med nujno vožnjo - imel je prižgane modre luči in sireno - zaradi neprilagojene hitrosti v ovinku z vozilom zapeljal na drug vozni pas in z vozilom trčil v naproti vozeče vozilo.

V nesreči so bili trije udeleženci lažje poškodovani. Policisti vodijo prekrškovni postopek, so sporočili iz PU Ljubljana.