Črna kronika

Policist med nujno vožnjo trčil v drugo vozilo

Ihan, 02. 06. 2026 09.21 pred 36 minutami 1 min branja 2

Avtor:
M.V.
Slovenska policija

Prometna nesreča se je zgodila v Selu pri Ihanu. V njen sta bila udeležena policijsko vozilo ter voznik osebnega vozila. Tri osebe so bile lažje poškodovane.

Prometna nesreča se je zgodila nekaj pred 15. uro. 

Po do sedaj znanih podatkih je policist med nujno vožnjo - imel je prižgane modre luči in sireno - zaradi neprilagojene hitrosti v ovinku z vozilom zapeljal na drug vozni pas in z vozilom trčil v naproti vozeče vozilo. 

V nesreči so bili trije udeleženci lažje poškodovani. Policisti vodijo prekrškovni postopek, so sporočili iz PU Ljubljana.

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

mario7
02. 06. 2026 10.01
Se zgodi .Poškodovanim želim hitro okrevanje.
yatttt
02. 06. 2026 10.04
Ma ja. Meni gredo (močno) na živce policaji, ki ne upoštevajo predpisov, ko _niso_ na nujni vožnji. Če je bil, potem ... se zgodi.
