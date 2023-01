Policist na nujni vožnji trčil v voznico

V petek okoli 15.30 ure se je v križišču Dunajske ceste in Posavskega ulice zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznica osebnega vozila in policist na nujni vožnji. Kot so ugotovili na PU Ljubljana, je policist s prižganimi lučmi in sireno zapeljal v križišče pri rdeči luči, pri tem pa spregledal voznico, ki je že zapeljala v križišče. V trčenju se je sopotnik v vozilu Policije lažje poškodoval. Kot so še dodali, je bil zoper policista uveden prekrškovni postopek.