Policist na sejmu Agra rešil otroka, ki se je dušil s piškotom

Do otroka, ki se je dušil in je že pomodrel, je takoj stekel policist Dejan Kranjec iz Policijske postaje Lendava. Otroka je dvignil in ga poteptal po hrbtu, da mu je tujek odstranil iz žrela in je otrok lahko zadihal. Otroku se je zataknil del piškota. V nadaljevanju je ponesrečenca oskrbela ekipa Nujne medicinske pomoči.

"V omenjenem dogodku je policist uspešno posredoval in rešil življenje otroku in s tem pokazal veliko poguma in požrtvovalnosti," so o požrtvovalnem sodelavcu zapisali na PU Murska Sobota.