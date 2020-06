Policist pri Celju ustrelil bika, ki je tekal po avtocesti

Kot so sporočili s PU Celje, so nato prejeli precej klicev voznikov, ki so sporočali, da po avtocesti - med avtocestnima izvozoma Lopata in Celje center v smeri Maribora, teka bik in ovira promet.

Policisti, ki so prihiteli na kraj dogajanja, so skušali gibanje živali najbrej omejiti z avtomobili, vendar je bil bik zelo agresiven in je ogrožal varnost v cestnem prometu ter življenja ljudi, zato je bil policist bika prisiljen ustreliti, pravijo na PU Celje, kjer dodajajo, da za druge udeležence v prometu pri uporabi strelnega orožja - ni bilo nevarnosti.

Preiskava se sicer nadaljuje, policisti preverjajo morebitno odgovornost lastnika živali.