Policist s pomočjo zdravniške ekipe rešil voznico

Žalski policist je v ponedeljek na območju Žalca opazil voznico, ki je izgubila oblast nad vozilom in trčila v odbojno ograjo. Kot so sporočili s PU Celje, je policist takoj stekel do vozila in opazil, da voznica ne kaže znakov življenja. Takoj je začel z oživljanjem, kmalu pa je mimo pripeljala še zdravniška ekipa, ki se je vračala z drugega nujnega primera.

S skupnimi močmi so voznico, ki je doživela srčni zastoj, ohranili pri življenju. "Takojšnja pomoč policista in zdravniške ekipe je bila v tem primeru ključnega pomena za njeno življenje," so sporočili s PU Celje in voznici zaželeli čimprejšnje okrevanje.