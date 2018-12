Policist ujel predrzneža, ki je na božični večer vlamljal v avtomobile

Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da so se trije osumljenci z osebnim vozilom znamke Renault Clio pripeljali na parkirišče cerkve Rakovnik. Tam sta iz vozila izstopila dva osumljenca, katera sta na parkirišču najprej pristopila do osebnega vozila znamke Volvo V70 ter z neznanim orodjem razbila zadnjo levo steklo, pregledala notranjost vozila, vendar iz vozila nista ničesar odtujila.

Zatem sta pristopila do sosednjega parkiranega vozila znamke Mercedes Benz B180d in razbila levo zadnje steklo vozila. Pri tem sta pregledala tudi zadnji sedež vozila, kjer so bila oblačila, vendar nista uspela odtujiti ničesar, saj ju je med dejanjem zalotil policist v civilu, ki se je v prostem času z družino sprehajal v okolici.

Policist je enega od osumljencev prijel takoj na kraju, drugi pa se je s kraja dogodka odpeljal z voznikom Clia, ki je roparja čakal v bližini. V nadaljevanju so policisti izsledili enega izmed osumljencev in vozilo. To so policisti zasegli, tretjega storilca pa policija še išče.