Mejna policista med kontrolo rešila neodzivno Nemko

Na mejnem prehodu Dragonja so policisti med kontrolo potnikov na avtobusu z nemško registracijo ugotovili, da ima ena od potnic hude zdravstvene težave. Potnico sta policista položila na bok in poklicala reševalce, ki so 60-letno Nemko odpeljali v bolnišnico in ji rešili življenje.

V ponedeljek zjutraj, nekaj po 5. uri, je na mejni prehod Sečovlje, na izstop iz države, pripeljal avtobus z nemško registracijo. Kot poročajo s PU Koper, sta policista PMP Dragonja pri opravljanju mejne kontrole na avtobusu opazila starejšo gospo, ki se ni odzivala na prošnjo, naj pokaže dokumente. Ker ni reagirala, sta preverila in zagledala kri okoli ust. Takoj sta preverila njen utrip in jo dala v bočni ležeči položaj, zatem pa klicala reševalce. Na pomoč je policistom priskočila druga potnica na avtobusu, ki je bila tudi sama zdravnica. Preverila je utrip in bolnico, za katero se predvideva, da je doživela možgansko kap, pustila v ležečem položaju. 60-letno državljanko Nemčije so reševalci odpeljali v bolnišnico in ji tako rešili življenje.