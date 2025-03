Policista iz goreče hiše rešila tri osebe

Ob prihodu policistov na kraj so se po podatkih občanov v hiši, ki so jo že zajeli plameni, nahajale tri osebe. Dve osebi sta iz prvega nadstropja klicali na pomoč, saj sami nista mogli zapustiti stanovanja. Policista sta, da bi rešila življenja, po že gorečem stopnišču vstopila v prvo nadstropje in našla dve starejši onemogli osebi. Ker se sami nista mogli gibati, sta ju zaščitila z odejami, nato pa ju po edinem možnem izhodu, po gorečem stopnišču, odnesla iz stanovanja. Policista sta nato ugotovila, da se v pritličju hiše še vedno nahaja oseba, ki je skušala gasiti požar, in jo zaradi nevarnosti pospremila iz hiše.