Romuna sta svoje vozilo parkirala tik ob srbsko tovorno vozilo, vlomila v rezervoar in nanj namestila cev za prečrpavanje nafte. Pri tem sta ju zalotila policista in preprečila tatvino. Srbskemu vozniku sta s poškodovanjem pokrova rezervoarja povzročila za okoli 100 evrov škode. Romunska državljana, stara 22 in 38 let, so pridržali. V nadaljevanju ju bodo kazensko ovadili, so sporočili s PU Ljubljana.