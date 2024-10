Na sojenju zaradi smrti malčka pričala policista: Mati je bila histerična

Policist Gorazd Pušnik je dejal, da je mati otroka, ko so ji povedali, da je malček umrl, saj reanimacija ni bila uspešna, začela močno kričati. Njen partner pa je bil medtem zmeden in je poskušal mamo otroka tolažiti.

Obtožnica sicer materi umrlega otroka in njenemu partnerju, ki je prekinil gladovno stavko, s katero je v celjskih zaporih začel v začetku septembra, očita štiri kazniva dejanja. To so povzročitev smrti iz malomarnosti, zanemarjanje mladoletnih oseb, surovo ravnanje ter promet s prepovedanimi drogami, ki naj bi jih obtožena prodajala tako mladoletni osebi kot tudi osebam, ki so bile v procesu odvajanja.