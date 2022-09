Policisti 100 tujcem iz azilnih domov preprečili, da bi z vlakom odšli v Italijo

Koprski policisti so bili v torek ob 19. uri obveščeni, da je na vlak iz Ljubljane proti Italiji vstopilo večje število tujcev. Vlak so pregledali na železniški postaji v Divači ob 20.30.

Ugotovili so, da so bili na vlaku dejansko 103 tujci (trije državljani Kube, en državljan Bangladeša, en državljan Gane, pet državljanov Pakistana, 38 državljanov Afganistana, 25 državljanov Indije, 12 državljanov Burundija, 13 državljanov Nepala, dva državljana Konga, en državljan Gvineje in dva državljana Kameruna). V postopku so policisti ugotovili, da so vsi zapustili prostore Azilnega doma v Ljubljani oziroma Logatcu.

Tujce so odpeljali na policijske enote, kjer bodo zoper njih izvedli postopke zaradi nedovoljenega prehoda državne meje. Postopki še potekajo, so sporočili s PU Koper.