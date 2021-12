Policisti 21-letniku zasegli 1763 kosov pirotehnike

Kočevski policisti so v petek, skupaj s policisti iz Cerknice, pri 21-letniku z območja Cerknice opravili hišno preiskavo zaradi suma posesti nedovoljene pirotehnike. Med preiskavo, ki so jo izvedli na podlagi zbiranja obvestil in pridobljene odredbe, so zasegli 1763 kosov različnih pirotehničnih sredstev, katerih glavni učinek je pok.

Policisti so ugotovili, da je pri nekaterih izdelkih rok uporabe potekel že za več kot pet let. Njihova uporaba bi bila tako lahko še posebej nevarna, saj bi se pirotehnika lahko predčasno vžgala ali pa bi prišlo do podobnih napak, ki bi lahko imele hujše posledice. Policisti bodo zoper 21-letnika uvedli prekrškovni postopek zaradi kršitev določil Zakona o eksplozivnih in pirotehničnih izdelkov.

Policisti vse, ki bodo kupovali in uporabljali pirotehnične izdelke, pozivajo, da z zgledom pripomorejo k njihovi varni uporabi. Kupujte originalne izdelke in zgolj pri pooblaščenih trgovcih. Pri tem bodite pozorni na oznako CE, ki zagotavlja, da izdelek izpolnjuje bistvene zahteve za varnost, zdravje in varovanje okolja, kot jih določa evropska regulativa. Izdelke uporabljajte le v skladi z navodili proizvajalca. Policisti tudi opozarjajo, da pri uporabi ognjemetnih izdelkov ni prostora za alkohol, droge, nepremišljenost in objestnost.