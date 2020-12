Policisti 23-letniku zasegli konopljo in 'domače' piškote

Novomeški policisti so zaradi suma kaznivega dejanja s področja prepovedanih drog pridobili sodniško odredbo in opravili hišno preiskavo na naslovu bivanja 23-letnega osumljenca.

Kot so sporočili s PU Novo mesto, so preiskali stanovanjsko hišo, pomožni objekt in osebni avtomobil. Našli in zasegli so okoli šest kilogramov posušenih rastlinskih delcev konoplje, piškote, za katere sumijo, da vsebujejo konopljo, in digitalno tehtnico.

Zasežene stvari so poslali na analizo v nacionalni forenzični laboratorij, 23-letnika pa bodo po zaključeni preiskavi ovadili.