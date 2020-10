Policisti 33-letniku zasegli konopljo in gotovino

V sredo so litijski policisti med hišno preiskavo pri 33-letniku iz območja Litije našli in zasegli okoli 1,2 kilograma že posušene konoplje, deset brizg s konopljino smolo, okoli tisoč evrov gotovine in pripomočke za gojenje.

Kot so sporočili s PU Ljubljana, policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil, osumljenca pa bodo kazensko ovadili.