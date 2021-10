Policisti 35-letniku zasegli 40 kozarcev zmlete konoplje, pripravljene za prodajo

Med hišno preiskavo so policisti Policijske postaje Slovenj Gradec 35-letniku zasegli več pripomočkov, ki jih je uporabljal za gojenje konoplje v posebej prirejenem prostoru. Policisti so moškemu zasegli več rastlin konoplje, visoke od pol do nekaj več kot dva metra. Našli in zasegli so tudi 40 kozarčkov zmlete konoplje, ki je bila pripravljena za prodajo in več kot dvajset vrečk posušenih vršičkov konoplje.