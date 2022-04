Policisti 38-letniku zasegli konopljo

V ponedeljek so policisti PP Gornji Petrovci na podlagi sodišča opravili hišno preiskavo pri 38-letnem občanu. Kot so sporočili s PU Murska Sobota, so policisti med preiskavo našli in zasegli osem rastlin zelene barve, visoke od 20 do 140 centimetrov, in prirejen prostor za gojenje konoplje z opremo (ventilatorji, luči in pretvorniki).