Policisti 51-letniku zasegli 'ozimnico'

Novomeški policisti so med hišno preiskavo pri 51-letniku iz okolice Novega mesta odkrili in zasegli 24 bilk konoplje in več kozarcev, v katerih je imel posušene delce rastlin, za katero sumijo, da je marihuana. "Konoplja po uredbi o razvrstiti prepovedanih drog sodi med prepovedane droge,"so pojasnili na PU Novo mesto in dodali, da bodo po opravljeni analizi 51-letnika kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.