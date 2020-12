Policisti 52-letniku zasegli droge, 19-letniku pa tudi orožje

Policisti policijske postaje Litija so konec tedna po zbranih obvestilih in pridobljeni odredbi opravili hišno preiskavo pri 52-letnemu osumljencu z območja Domžal. Pri njem so našli prirejen prostor za gojenje prepovedane droge konoplja-rastlina. Našli in zasegli so več kot 400 sadik, en kilogram že posušene prepovedane droge, pakirane v vrečkah, okoli 10 kilogramov zdrobljenih listov konoplje ter pripomočke za pridelavo droge.

Moškemu so odvzeli prostost in ga zaradi suma kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil, o vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, so sporočili s PU Ljubljana.