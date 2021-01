Policisti 54-letniku zasegli več kot 400 sadik konoplje

Vrhniški policisti so v četrtek opravili hišno preiskavo pri 54-letnem osumljencu iz Ljubljane, kjer so našli prirejen prostor za gojenje prepovedane konoplje. Policisti so našli in zasegli več kot 400 sadik, približno deset gramov že posušene konopljine rastline in manjšo količino drugih drog.

Našli in zasegli so tudi pripomočke za gojenje (luči, ventilatorje, gnojila, lonce, tehtnice itd.). Kot so sporočili s PU Ljubljana, policisti nadaljujejo zbiranje obvestil, osumljenca pa bodo kazensko ovadili zaradi sumov kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.