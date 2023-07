Policisti PP Šentilj so včeraj na podlagi odredbe Okrajnega sodišča v Mariboru pri 57-letniku z območja Dragučove opravili hišno preiskavo in pri tem našli in zasegli malokalibrsko puško ter 32 nabojev. Zoper moškega bo izveden hitri prekrškovni postopek, so sporočili.