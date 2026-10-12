Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

58-letniku iz Radovljice zasegli heroin, kokain, konopljo in gotovino

Radovljica, 12. 10. 2026 12.14 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
U. Z. K.
Zaseg radovljiških policistov

Radovljiški policisti so prijeli 58-letnega osumljenca zaradi utemeljenega suma kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. Zoper njega je preiskovalna sodnica že odredila sodni pripor.

Radovljiški policisti so v četrtek okoli 15. ure na območju Cankarjeve ulice v Radovljici v postopku z 58-letnim moškim zasegli alu-zvitek z rjavo prašno snovjo ter denar, za katerega sumijo, da je bil pridobljen s prodajo prepovedane droge. 

Kot so sporočili s PU Kranj, so moškemu odvzeli prostost in mu odredili pridržanje. V nadaljevanju postopka so policisti na podlagi zbranih obvestil in pridobljene odredbe pristojnega sodišča pri osumljencu opravili hišno preiskavo, med katero so našli in zasegli več kot 70 gramov heroina, približno gram kokaina, manjšo količino prepovedane droge konoplja-rastlina ter druge snovi, za katere sumijo, da gre za prepovedano drogo.

Policisti so osumljenega v soboto s kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog privedli k dežurni preiskovalni sodnici Okrožnega sodišča v Kranju. Ta je na predlog dežurnega državnega tožilca Okrožnega državnega tožilstva v Kranju zanj odredila sodni pripor.

Za kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog po prvem odstavku 186. člena Kazenskega zakonika je predpisana kazen zapora od enega do desetih let.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
droga radovljica zaseg moški

43-letnica in 20-letnik naj bi drogo prodajala tudi mladoletnim in ranljivim

24ur.com Hišna preiskava pri 46-letniku: zasegli drogo, tablete, gotovino
24ur.com Policisti potrkali na vrata 70-letnika in mu zasegli večjo količino droge
24ur.com Stari znanec Policije vlomil v več ljubljanskih gostinskih lokalov
24ur.com Na Goriškem zasegli več kot 3,5 kilograma konoplje, kokain in elektronske naprave
24ur.com Priprli 39-letnika, ki je dostavljal drogo umorjenemu iz Kobjeglave
24ur.com 34-letni Ljubljančan, osumljen treh vlomov, za zapahi
24ur.com V štirih vrečah skrival dva kilograma heroina, Srb v priporu
Priporoča
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Luka Basi ponosen na sina: skupaj sta stopila na oder pred množico ljudi
Se ponoči zbujate z otrplimi rokami? To je v nosečnosti zelo pogosto
Se ponoči zbujate z otrplimi rokami? To je v nosečnosti zelo pogosto
Nekdanja miss Universe rodila sina, tako mu je ime
Nekdanja miss Universe rodila sina, tako mu je ime
Kratko fantovsko ime, ki v Sloveniji ostaja prava redkost
Kratko fantovsko ime, ki v Sloveniji ostaja prava redkost
zadovoljna
Portal
Nina Pečar sporočila, da se z Boštjanom Romihom razhajata
Nekoč je bila videti drugače, zdaj o njej govori ves splet
Nekoč je bila videti drugače, zdaj o njej govori ves splet
To je plašč, ki ga bomo to jesen videvali povsod
To je plašč, ki ga bomo to jesen videvali povsod
To je najpogostejša napaka pri opremljanju doma
To je najpogostejša napaka pri opremljanju doma
vizita
Portal
Vnetje ledvic se lahko začne neopazno: simptomi, ki jih ne gre spregledati
Ali je postana voda varna za pitje?
Ali je postana voda varna za pitje?
Kar počnete vsak dan, lahko vpliva na trdnost vaših kosti
Kar počnete vsak dan, lahko vpliva na trdnost vaših kosti
Zakaj v svojem življenju potrebujemo starejše in mlajše prijatelje
Zakaj v svojem življenju potrebujemo starejše in mlajše prijatelje
cekin
Portal
Mislili so, da je zlorabil bolniško. Delodajalca je razplet drago stal
Otroci naloge rešijo hitreje kot kadarkoli prej. To ni nujno dobra novica
Otroci naloge rešijo hitreje kot kadarkoli prej. To ni nujno dobra novica
Ministrstvo za kulturo z razpisom za štipendije za usposabljanje v tujini
Ministrstvo za kulturo z razpisom za štipendije za usposabljanje v tujini
Kar je povedal o svojem delu, je presenetilo številne Slovence
Kar je povedal o svojem delu, je presenetilo številne Slovence
moskisvet
Portal
Ujet v kovinski valj, a živ: naprava, ki je nekoč dihala namesto človeka
Po veliki potrebi na toaletnem papirju ni nobenih sledi: kaj to pomeni?
Po veliki potrebi na toaletnem papirju ni nobenih sledi: kaj to pomeni?
Na videz nedolžna pijača, v resnici "tekoča smrt": zdravnik opozarja, naj se ji izogibamo
Na videz nedolžna pijača, v resnici "tekoča smrt": zdravnik opozarja, naj se ji izogibamo
Zakaj se turisti z obiska te popularne destinacije vrnejo razočarani?
Zakaj se turisti z obiska te popularne destinacije vrnejo razočarani?
dominvrt
Portal
Imate dalije? Pred zimo ne pozabite na ta preprost opravek
Mnogi šele zdaj ugotavljajo, čemu služi ta plastični del v pralnem stroju
Mnogi šele zdaj ugotavljajo, čemu služi ta plastični del v pralnem stroju
To palmo bi morali poznati: lepa, nezahtevna in varna za pse in mačke
To palmo bi morali poznati: lepa, nezahtevna in varna za pse in mačke
Posnetki skritega življenja kočevskih gozdov: medveda spremljajo številni mogočni sosedje
Posnetki skritega življenja kočevskih gozdov: medveda spremljajo številni mogočni sosedje
okusno
Portal
Če imate doma listnato testo in jabolka, pripravite to hrustljavo jesensko pecivo
Hitro jesensko kosilo iz pečice, ki ga boste pripravljali celo sezono
Hitro jesensko kosilo iz pečice, ki ga boste pripravljali celo sezono
Bučnih semen ne zavrzite: spremenite jih v hrustljav prigrizek
Bučnih semen ne zavrzite: spremenite jih v hrustljav prigrizek
Pozabite na navaden pečen krompir: tako do hrustljave skorjice pridete brez cvrtja
Pozabite na navaden pečen krompir: tako do hrustljave skorjice pridete brez cvrtja
voyo
Portal
Vrni se k meni
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Bombaškoljka
Bombaškoljka
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2009