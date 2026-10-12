58-letniku iz Radovljice zasegli heroin, kokain, konopljo in gotovino

Radovljiški policisti so v četrtek okoli 15. ure na območju Cankarjeve ulice v Radovljici v postopku z 58-letnim moškim zasegli alu-zvitek z rjavo prašno snovjo ter denar, za katerega sumijo, da je bil pridobljen s prodajo prepovedane droge.
Kot so sporočili s PU Kranj, so moškemu odvzeli prostost in mu odredili pridržanje. V nadaljevanju postopka so policisti na podlagi zbranih obvestil in pridobljene odredbe pristojnega sodišča pri osumljencu opravili hišno preiskavo, med katero so našli in zasegli več kot 70 gramov heroina, približno gram kokaina, manjšo količino prepovedane droge konoplja-rastlina ter druge snovi, za katere sumijo, da gre za prepovedano drogo.
Policisti so osumljenega v soboto s kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog privedli k dežurni preiskovalni sodnici Okrožnega sodišča v Kranju. Ta je na predlog dežurnega državnega tožilca Okrožnega državnega tožilstva v Kranju zanj odredila sodni pripor.
Za kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog po prvem odstavku 186. člena Kazenskega zakonika je predpisana kazen zapora od enega do desetih let.
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