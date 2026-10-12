58-letniku iz Radovljice zasegli heroin, kokain, konopljo in gotovino

Radovljiški policisti so v četrtek okoli 15. ure na območju Cankarjeve ulice v Radovljici v postopku z 58-letnim moškim zasegli alu-zvitek z rjavo prašno snovjo ter denar, za katerega sumijo, da je bil pridobljen s prodajo prepovedane droge.

Kot so sporočili s PU Kranj, so moškemu odvzeli prostost in mu odredili pridržanje. V nadaljevanju postopka so policisti na podlagi zbranih obvestil in pridobljene odredbe pristojnega sodišča pri osumljencu opravili hišno preiskavo, med katero so našli in zasegli več kot 70 gramov heroina, približno gram kokaina, manjšo količino prepovedane droge konoplja-rastlina ter druge snovi, za katere sumijo, da gre za prepovedano drogo.