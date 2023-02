Policisti 64-letniku zasegli puški in naboje

Trebanjski policisti so na podlagi suma posesti nezakonitega orožja pridobili odredbo sodišča in na območju Višnje Gore opravili hišno preiskavo pri 64-letniku. Med preiskavo so našli dve lovski puški (šibrovko in risanico z nameščenim daljnogledom) ter 277 nabojev. Policisti so moškemu, ki nima ustreznih dovoljenj, orožje in naboje zasegli. Kot so sporočili s PU Novo mesto, so policisti med preiskavo zasegli tudi približno 300 gramov posušenih rastlinskih delcev konoplje.