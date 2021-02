Policisti bodo poskušali ugotoviti, zakaj je zagorelo na avtoodpadu

Kot smo poročali, je včeraj okoli 9. ure zagorelo na avtoodpadu v Zgornjem Kašlju v Ljubljani. Požar je gasilo kar 124 gasilcev s pomočjo vsaj 31 vozil. Goreli so pnevmatike, akumulatorji in avtomobili, gasilci so zato okoliške prebivalce pozvali, naj zaprejo okna in se ne zadržujejo na prostem.

Vodja intervencije Jure Dolinar je že sinoči v oddaji 24UR pojasnil, da to opozorilo ne velja več, izdali pa so ga predvsem zaradi gostega dima, ki se je v zrak dvigal dopoldne, možnosti razširitve požara in sajastih delcev.

Na vprašanje, kakšni strupi so bili v zraku, je odgovoril: "Pri takšnih požarih je zelo hitro znano, da so v zraku delci raznega odpadnega materiala, kot so gume in plastika."

Obseg požara so gasilci ocenili na 100 x 100 metrov. Ponoči je na pogorišču ostala gasilska straža, danes pa si bodo kraj ogledali policisti, ki bodo poskušali odkriti vzrok požara.

"Policisti bodo danes začeli ogled kraja požara, zato več informacij trenutno še ni znanih," so sporočili s PU Ljubljana.