Hišne preiskave zoper človečnost: policisti bodo predstavili podrobnosti

Policija bo na novinarski konferenci predstavila izsledke več hišnih preiskav v minulih dneh v zvezi s kaznivimi dejanji zoper človečnost, javni red in mir, človekovo zdravje in spolno nedotakljivost, v katerih so pridržali 12 osumljencev. Ob 12.30 uri bomo spremljali v živo.

Na širšem območju Policijske uprave Ljubljana je prejšnji torek potekalo več hišnih preiskav zaradi suma storitve kaznivih dejanj iz skupine kaznivih dejanj zoper človečnost, javni red in mir, človekovo zdravje in spolno nedotakljivost. Po naših informacijah naj bi zasegli tudi orožje. Pridržali so 12 osumljencev.