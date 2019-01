Latvijec prišel v Slovenijo vlamljat, izdala so ga ukradena oblačila

Policisti so zavarovali več sledi, opravlili številne razgovore in pregledali posnetke nadzorih kamer. Način izvršitve in dokazi so kazali na to, da je storilec vlamljal tudi v kleti na območju Ljubljane Center. Tekom preiskave so zbrali dokaze, da je v času od maja 2018 do januarja 2019 storilec dodatno izvršil še 16 vlomov in dve veliki tatvini. Lastnike je oškodoval za 24.000 evrov. 41-letnika policija v preteklosti še ni obravnavala, gra pa za uživalca prepovedanih drog, ki ni prebival na naslovu stalnega prebivališča. Preiskovalni sodnik mu je odredil hišni pripor.

Latvijec prispel v Slovenijo zgolj z namenom izvrševanja kaznivih dejanj

Valter Zrinski, vodja oddelka za splošno kriminaliteto v sektorju kriminalistične policije Policijske uprave Ljubljana je opisal potek preiskave, v kateri so prijeli 49-letnega Latvijca, ki je osumljen, da je med 12. januarjem in 14. januarjem letos vlomil v tri stanovanja v Ljubljani in iz njih odnesel različne predmete.

Prvi vlom je izvršil na Švabičevi ulici, kjer preplezal ograjo atrija in na balkonskih vratih razbil steklo te vstopil v stanovanje. Odnesel je LCD televizor, oblačila in nekaj drugih predmetov. Drugi vlom je izvršil na isti ulici, kjer je prav tako preplezal ograjo atrija, razbil vrata balkona in iz stanovanja odtujil ročne ure, tehnične predmete in oblačila.