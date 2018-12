Izognili naj bi se plačilu 3,3 milijona evrov davka

Sredstvo, ki so ga osumljeni preprodajali, je po besedah Munde antikorozivno sredstvo. Z veriženjem in preprodajo med podjetji, ki so jih ustanovili, so zakrivali sledi in lažno prikazovali stanja in na tak način spravili v zmoto tudi Finančno upravo. A to substanco naj bi, po besedah Munde, nato "dodelali, da je dosegla prag naftnega derivata oziroma pogonskega goriva, ki so ga v tujini nato naprej preprodajali".Osumljeni, gre za slovenske državljane, so imeli podjetja ustanovljena po državah Evropske unije, dodelano sredstvo pa naj bi na koncu končalo na italijanskem trgu. Omenjeno kriminalno združbo so imeli pod drobnogledom več mesecev.