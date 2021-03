Zaključna akcija s področja organizirane kriminalitete: policisti bodo predstavili ugotovitve

Mariborski policisti bodo predstavili dosedanje ugotovitve glede zaključne akcije s področja organizirane kriminalitete. To so kriminalisti in policisti izvedli prejšnji teden na Šentilju. Izjavo bomo spremljali v živo od 12. ure.

Kot smo poročali, naj bi hišne preiskave v nočnem klubu Tropicana prejšnji teden v sredo zvečer potekale zaradi suma kaznivega dejanja zlorabe prostitucije. Mariborski policisti so takrat potrdili, da je šlo za zaključne aktivnosti dlje časa trajajoče kriminalistične preiskave s področja organizirane kriminalitete, v katerih je sodelovalo 90 kriminalistov in policistov. Pridržali naj bi tudi lastnika objekta. icon-expand Slika je simbolična. FOTO: Bobo Več bo znanega ob 12. uri. Izjavo bosta podala vodja sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor Ben Megličter višji kriminalistični inšpektor z Uprave kriminalistične policije Generalne policijske upraveDamijan Roškarič. Predstavila bosta dosedanje ugotovitve kriminalistične preiskave s področja organizirane kriminalitete, v okviru katere so 10. 3. 2021 zvedli zaključno akcijo, ter informacije o delu policije na področju preprečevanja trgovine z ljudmi, so sporočili s PU Maribor. Izjavo mariborskih policistov bomo spremljali v živo. icon-expand