Policisti bodo razkrili podrobnosti o incidentu pri Vogrskem

Ob cesti na izvozu Vogrsko se je zgodil incident, v katerem so bile ranjene tri osebe. Kot smo razkrili včeraj in so pozneje potrdili na policiji, je iraški državljan najprej z nožem v taksiju poškodoval slovenskega voznika, ob prihodu policije pa napadel še policista, ki je nato uporabil strelno orožje. Po naših neuradnih informacijah naj bi kriminalisti preiskovali, ali je šlo za obračun med tihotapci nelegalnih migrantov.