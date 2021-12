Policisti celjskemu srednješolcu zasegli več kot 80 pirotehničnih izdelkov

Po navedbah Policije je v Sloveniji pirotehnične izdelke, katerih glavni učinek je pok, dovoljeno prodajati le med 19. in 31. decembrom, uporabljati pa od 26. decembra do vključno 1. januarja. Pri tem so tudi opozorili, da posest in uporaba petard vseh oblik in ravni moči v Sloveniji ni dovoljena.

Zaradi kršitev določil zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih lahko posamezniku izrečejo globo od 400 do 1200 evrov ter mu zasežejo pirotehnične izdelke, četudi niso njegova last.