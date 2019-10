Policisti do večera uspeli prijeti 47 tujcev, ki so nezakonito prečkali mejo

Potem ko smo včeraj poročali o tem, da je pri Črnomlju med 60 in 100 prebežnikov dopoldne nezakonito vstopilo v državo in pri tem podrlo panelno ograjo , je novomeška policija danes sporočila več podrobnosti o samem dogodku.

Črnomeljski in novomeški policisti so uspeli do večernih ur izslediti in prijeti 47 tujcev, ki so včeraj pri kraju Nova Lipa nezakonito prečkali državno mejo.

Po naših prvih informacijah je bilo nezakonitih prebežnikov med 60 in 100. Kot so sporočili novomeški policisti, sta policista šest tujcev prijela in zadržala, po oceni pa naj bi se jih med 30 in 40 razbežalo.

V izsleditev je bilo takoj napotenih več policistov, v iskanje pa so se vključili tudi policisti Posebne policijske enote PU Novo mesto. Na širšem območju so do večernih ur izsledili in prijeli še 41 tujcev. Policijski postopki s 46 državljani Pakistana in državljanom Indije še niso zaključeni.

Na podlagi zbranih podatkov in razgovorov s tujci so policisti ugotovili, da so mejo nezakonito prestopili na kraju, kjer ni postavljene panelne ograje.

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju krajev Tribuče in Kapele izsledili in prijeli še tri državljane Iraka, dva državljana Palestine, dva državljana Sirije ter državljana Indije in Šrilanke. Policijski postopki v omenjenih primerih še potekajo.