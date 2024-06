Policisti in gasilci ob strugi Ljubljanice našli truplo

Kot so sporočili s centra za obveščanje so gasilci najprej s čolnom pregledali brežine in strugi Ljubljanice in Grubarjevega kanala vendar pogrešanega niso našli, kasneje pa je zaenkrat še neidentificirano truplo med vejami ob strugi reke našel policijski helikopter.

Truplo so prevzeli policisti, zaenkrat poteka proces ugotavljanja identitete s pomočjo forenzičnih dokazov in ko bo ta končan, bodo policisti lahko določili, ali gre v resnici za določeno pogrešano osebo, je povedala tiskovna predstavnica Policijske uprave Ljubljana Aleksandra Golec.