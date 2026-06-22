Policisti iščejo 40-letnega Bojana: ste ga videli?

Pogrešani Bojan Zupanc je visok okoli 170 centimetrov, je srednje postave in ima kratke temnejše lase. Oblečen naj bi bil v polo majico s svetlo-temnimi vodoravnimi črtami, temnejše dolge hlače in temno obutev. Pri sebi naj bi imel tudi mobilni telefon.

Moškega pogrešajo od nedelje, okoli 4. ure zjutraj se namreč ni vrnil domov. Nazadnje so ga videli pred Zdravstvenim domom Trebnje.

Policisti so opravili pregled ožje in širše okolice, vendar pogrešane osebe doslej niso našli. Po do zdaj zbranih informacijah naj bi pogrešani v zadnjem obdobju večkrat omenjal možnost odhoda v Avstrijo (območje mesta Gradec).

Vse, ki bi pogrešanega opazili ali bi imeli kakršnekoli informacije, policisti prosijo, da to nemudoma sporočijo na telefonsko številko 113 ali obvestijo najbližjo policijsko postajo.