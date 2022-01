Policisti so v soboto v Celju na pešpoti ob železnici, med Vojkovo ulico in naseljem Plava laguna, obravnavali poskus uboja. Med dvema moškima je prišlo do naključnega prepira, ki je prerasel v pretep, pri čemer je 35-letnik z nožem zabodel 38-letnega moškega in ga huje poškodoval. Osumljenca, ki je s kraja pobegnil, policisti še iščejo.

icon-expand Stanje poškodovanega 38-letnega moškega, doma z območja Šempetra v Savinjski dolini, je stabilno, so sporočili s Policijske uprave Celje.