Policisti iščejo priče nesreče, v kateri se je poškodoval kolesar

Nesreča se je zgodila v sredo, 10. aprila, okoli 17.40 v naselju Moste, v bližini spomenikov in naslova Moste 49, občina Žirovnica.

Po podatkih, s katerimi razpolagajo jeseniški policisti, je voznik traktorja s prikolico na ozkem delu ceste prehiteval mopedista pred seboj, takrat pa je iz nasprotne smeri pripeljal kolesar, ki je, da bi preprečil trčenje, zapeljal skrajno desno in trčil v ograjo. Na kraju se je mopedist ustavil in kolesarju ponudil pomoč, ki pa jo v danem trenutku ni potreboval. Telesne poškodbe pri kolesarju so bile ugotovljene naknadno.