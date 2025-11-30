Policisti iščejo voznika, ki je hudo poškodoval pešca

Nesreča se je zgodila v soboto okoli 17. ure izven naselja Bakovci v smeri naselja Dokležovje.

Za zdaj še neznani voznik je z osebnim vozilom znamke Ford na navedeni lokalni cesti v bližini odcepa za stari mlin trčil v pešca.

Policija prosi vse, ki bi imeli koristne informacije, da to sporočijo na številko 113 ali na anonimni telefon 080 1200. Kontaktirajo lahko tudi postajo prometne policije v Murski Soboti.