Policisti iščejo voznika, ki je hudo poškodoval pešca

Nesreča se je zgodila v soboto okoli 17. ure izven naselja Bakovci v smeri naselja Dokležovje.
Za zdaj še neznani voznik je z osebnim vozilom znamke Ford na navedeni lokalni cesti v bližini odcepa za stari mlin trčil v pešca.
Policija prosi vse, ki bi imeli koristne informacije, da to sporočijo na številko 113 ali na anonimni telefon 080 1200. Kontaktirajo lahko tudi postajo prometne policije v Murski Soboti.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.