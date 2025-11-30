Svetli način
Črna kronika

Policisti iščejo voznika, ki je hudo poškodoval pešca

Bakovci, 30. 11. 2025 07.44 | Posodobljeno pred 35 minutami

M.S.
Policisti iščejo voznika, ki je v soboto popoldne izven naselja Bakovci trčil v pešca, nato pa odpeljal naprej, ne da bi mu nudil pomoč. Pešec je v nesreči utrpel hujše telesne poškodbe.

Nesreča se je zgodila v soboto okoli 17. ure izven naselja Bakovci v smeri naselja Dokležovje. 

Za zdaj še neznani voznik je z osebnim vozilom znamke Ford na navedeni lokalni cesti v bližini odcepa za stari mlin trčil v pešca. 

Policija prosi vse, ki bi imeli koristne informacije, da to sporočijo na številko 113 ali na anonimni telefon 080 1200. Kontaktirajo lahko tudi postajo prometne policije v Murski Soboti. 

Slovenska policija
Slovenska policija FOTO: Shutterstock
prometna nesreča policija murska sobota
brabusednet
30. 11. 2025 08.26
Sigurno je imel preveč nedovoljenih substanc v sebi.Drugače bi sigurno počakal na kraju.Upam,da ga najdejo in kaznujejo.
travc
30. 11. 2025 08.26
Drago ga bo stalo.
