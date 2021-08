Policisti iz reke Ledave rešili voznika

V četrtek malo po 21. uri se je v Lendavi zgodila prometna nesreča, v kateri je voznik osebnega vozila zapeljal po bregu reke Ledave in trčil v steber mostu. Po trčenju so avtomobil zajeli plameni.

Policisti niso mogli do gorečega vozila, so pa v njegovi neposredni bližini v reki opazili voznika in ga rešili. Moškega so na kraju oskrbeli zdravstveni delavci in ga odpeljali v bolnišnico. Utrpel je lažje poškodbe.

Policista, ki sta priskočila na pomoč vozniku, sta zaradi vdihavanja dima poiskala zdravniško pomoč. Na vozilu je nastalo za okrog 1000 evrov škode.