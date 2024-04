Policisti izsledili tatove, ki so kradli na pokopališču

Policisti so bili 10. aprila obveščeni o poškodovanju grobov in tatvinah na pokopališču Svetica. Takoj so se odzvali in pričeli iskati storilce. Opravili so ogled kraja kaznivega dejanja in ugotovili, da so storilci s 25 grobov odtujili nagrobno opremo in najemnikom grobov povzročili premoženjsko škodo.